Шестой этап КМ по биатлону стартует мужской индивидуальной гонкой

В четверг, 23 января, в словенской Поклюке стартует шестой этап Кубка мира по биатлону. В первый день состоится мужская индивидуальная гонка. Биатлонисты выйдут на старт в 16.15 по московскому времени.

Откроет гонку австрийский спортсмен Юлиан Эберхард. Россияне получили такие стартовые номера:

Александр Логинов - 3.

Матвей Елисеев - 7.

Евгений Гараничев - 23.

Никита Поршнев - 45.

Эдуард Латыпов - 65.

Кирилл Стрельцов - 89.

Общий зачёт Кубка мира по биатлону

В общем зачёте лидирует Мартен Фуркад (507 очков). В первой тройке ещё два француза - Кантен Фийон Майе (436) и Симон Дестьё (435).

Четвертым идёт норвежец Тарье Бё (391). Его брат Йоханнес, который встретил 2020 год лидером, но пропустил два этапа из-за рождения ребёнка, возвращается на трассу. На его счету 374 очка.

Лучший из россиян - Александр Логинов - набрал 390 очков и идёт пятым. Матвей Елисеев на 11-м месте с 299 очками. Других российских биатлонистов в первой тридцатке общего зачёта нет.

Расписание шестого этапа Кубка мира по биатлону

На этапе в Поклюке пройдут две эстафеты: смешанная и одиночный супермикст, индивидуальные гонки и масс-старты: