На чемпионате Европы по фигурному катанию завершилась короткая программа у мужчин. Лучший результат показал чех Михал Бржезина — 89,77 балла.
Российский фигурист Дмитрий Алиев занял второе место с оценкой 88,45. Третьим идёт еще один россиянин Артур Даниелян, который за своё выступление заработал 88,45 балла.
Третий представитель России Александр Самарин показал 13-й результат — 74,77. Свои короткие программы показали 35 фигуристов. 24 продолжат выступления в произвольной.
Медали среди мужчин на чемпионате Европы в Граце будут разыграны 23 января.
Расписание чемпионата Европы по фигурному катанию
Кажущиеся ужасными условия на второй планете Солнечной системы от Солнца Венере оказались не такими уж суровыми.