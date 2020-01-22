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Алиев занял второе место в короткой программе на чемпионате Европы

Спорт » Фигурное катание

На чемпионате Европы по фигурному катанию завершилась короткая программа у мужчин. Лучший результат показал чех Михал Бржезина — 89,77 балла.

Российский фигурист Дмитрий Алиев занял второе место с оценкой 88,45. Третьим идёт еще один россиянин Артур Даниелян, который за своё выступление заработал 88,45 балла.

Третий представитель России Александр Самарин показал 13-й результат — 74,77. Свои короткие программы показали 35 фигуристов. 24 продолжат выступления в произвольной.

Медали среди мужчин на чемпионате Европы в Граце будут разыграны 23 января.

Чемпионат Европы по фигурному катанию: мужчины (короткая программа)

  1. Михал Бржезина (Чехия) — 89,77
  2. Дмитрий Алиев (Россия) — 88,45
  3. Артур Даниелян (Россия) — 84,63
  4. Морис Квителашвили (Грузия) — 82,77
  5. Поль Фентц (Германия) — 80,41
  6. Алексей Быченко (Израиль) — 78,27
  7. Матео Риццо (Италия) — 79,07
  8. Александр Селевко (Эстония) — 77,45
  9. Габриэле Франгипани (Италия) — 76,91
  10. Даниэль Грассль (Италия) — 76,61
  11. Марк Городницкий (Израиль) — 76,20
  12. Александр Самарин (Россия) — 74,77

Расписание чемпионата Европы по фигурному катанию

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