Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Фото Правда ТВ Промокоды
Источник Правда.Ру

Ласицкене не выступит на "Русской зиме" в знак протеста против ВФЛА

Спорт

Легкоатлетка Мария Ласицкене сообщила, что отказалась от участия в ежегодном турнире "Русская зима" в знак протеста. Трёхкратной чемпионке мира не нравятся действия руководства ВФЛА. Ранее спортсменка заявила о готовности судиться с организацией.

"Решение не выступать на "Русской зиме" — это своего рода реакция на то, что сейчас происходит в российской легкой атлетике и на людей, которые все еще стоят у руля ВФЛА. Можно сказать, что это одна из форм нашего несогласия со сложившейся ситуацией. Была бы рада, если бы легкоатлеты объединились и провели подобную акцию все вместе", — заявила Ласицкене в интервью "РИА Новости".

"Русская зима"

Соревнования проводятся ежегодной с 1992 года. Турнир входит в международный календарь. В этом году спортсмены соберутся в Москве 9 февраля.

На прошлом турнире Ласицкене показала результат 2,04 метра, установив рекорд турнира.

Темы вфла мария ласицкене легкая атлетика
Актуальная аналитика
Власть
Не для России? Почему в нашей стране не будет парламентской республики
Общество
Школьницу заставили пририсовать ногу инвалиду войны
США и Канада. Новости и аналитика
Убийство Сулеймани: резоны Трампа
Новости Все >
Крупные банки России снизили ставки по депозитам
Умер 74-летний советник Сечина Владимир Фейгин
Ласицкене не выступит на "Русской зиме" в знак протеста против ВФЛА
Лавров провёл разговор с главой МИД Белоруссии
СМИ: Мишустин написал стихи к поздравлению Хуснуллина
Жителю Омска пришлось умолять врачей оказать помощь его отцу
Профсоюз футболистов готов защищать Кокорина
В России подсчитали расходы на маткапитал
В Москве спасли мальчика, которому бабушка угрожала расправой
Киев запросил встречу Зеленского с Путиным в Израиле
Последние материалы
Жителю Омска пришлось умолять врачей оказать помощь его отцу
Не для России? Почему в нашей стране не будет парламентской республики
В России подсчитали расходы на маткапитал
В Москве спасли мальчика, которому бабушка угрожала расправой
Киев запросил встречу Зеленского с Путиным в Израиле
Новую пенсионную систему могут ввести с 2022 года
Полномочия Голиковой в новом кабмине не изменятся
Нурмагомедов обратился к Фергюсону и назвал себя "королём"
Зеленский захотел встретиться с Путиным в Израиле
Налаживать контакт с WADA будет новый министр спорта с судимостью
Популярное
Открытия
Сенсация РАН, которую не заметили: Венера обитаема

Кажущиеся ужасными условия на второй планете Солнечной системы от Солнца Венере оказались не такими уж суровыми.

Сенсация РАН, которую не заметили: Венера обитаема
Скандал на МЧМ-2020: не дали доиграть
Новости спорта
Скандал на МЧМ-2020: не дали доиграть
Yoki.ru
Первая антироссийская выходка в Давосе: как отреагировала Россия
Мир. Новости мира
Сотников: Украину, скорее всего, простят за нарушение санкций ООН
Василий Амирджанов Школьницу заставили пририсовать ногу инвалиду войны Василий Амирджанов Соломон Соловьев Романтики с железной дисциплиной - Гороскоп дня Соломон Соловьев Руслан Веснянко Кому служат "слуги народа" имени Зеленского Руслан Веснянко
Комментарии
Водонаева пожаловалась, что ее "травят" в соцсетях
В Москве спасли мальчика, которому бабушка угрожала расправой
Путин утвердил Доктрину продовольственной безопасности России
Водонаева назвала Охлобыстина "типичным быдлом"
Водонаеву, заявившую о "рожающем быдле", поддержали сами россияне
Водонаеву, заявившую о "рожающем быдле", поддержали сами россияне
Тимошенко призвала украинцев отказаться от Зеленского
Водонаеву, заявившую о "рожающем быдле", поддержали сами россияне
Водонаеву, заявившую о "рожающем быдле", поддержали сами россияне
Водонаеву, заявившую о "рожающем быдле", поддержали сами россияне
Водонаеву, заявившую о "рожающем быдле", поддержали сами россияне
Симоньян опровергла свою госпитализацию
Сенсация РАН, которую не заметили: Венера обитаема
Юрий Кот: Русские на Украине вернут себе право на русский язык
Нет смысла: Заворотнюк выписали из клиники
Первая антироссийская выходка в Давосе: как отреагировала Россия
Как алкоголь меняет нашу психику
Первая антироссийская выходка в Давосе: как отреагировала Россия
Путин утвердил Доктрину продовольственной безопасности России
Нет смысла: Заворотнюк выписали из клиники
Дмитрий Козак покинет правительство
О проекте Обратная связь Реклама Мы в соцсетях
Промокоды Навигатор Апартаменты в Болгарии
Антиопечатка

Copyright © 1999-2020, технология и дизайн принадлежат ООО «Правда.Ру».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

Использование материалов сайта (распространение, воспроизведение, передача, перевод, переработка и др.) допускается только с письменного разрешения редакции. Мнения и взгляды авторов не всегда совпадают с точкой зрения редакции.

Сетевое издание "Правда.Ру" эл № ФС77-72263 от 01 февраля 2018 года, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Учредитель: ООО «ТехноМедиа».
Главный редактор: Новикова Инна Семеновна.
Электронный адрес: home@pravda.ru
Телефон: +7 (499) 641-41-69

Экстремистские и террористические организации, запрещенные в РФ: «Правый сектор», «Украинская повстанческая армия», «ИГИЛ» (ИГ, Исламское государство), «Аль-Каида», «УНА-УНСО», «Меджлис крымско-татарского народа», «Свидетели Иеговы»... Полный перечень организаций, находящихся под судебным запретом в России, находится на сайте Минюста РФ