Ласицкене не выступит на "Русской зиме" в знак протеста против ВФЛА

Легкоатлетка Мария Ласицкене сообщила, что отказалась от участия в ежегодном турнире "Русская зима" в знак протеста. Трёхкратной чемпионке мира не нравятся действия руководства ВФЛА. Ранее спортсменка заявила о готовности судиться с организацией.

"Решение не выступать на "Русской зиме" — это своего рода реакция на то, что сейчас происходит в российской легкой атлетике и на людей, которые все еще стоят у руля ВФЛА. Можно сказать, что это одна из форм нашего несогласия со сложившейся ситуацией. Была бы рада, если бы легкоатлеты объединились и провели подобную акцию все вместе", — заявила Ласицкене в интервью "РИА Новости".

"Русская зима"

Соревнования проводятся ежегодной с 1992 года. Турнир входит в международный календарь. В этом году спортсмены соберутся в Москве 9 февраля.

На прошлом турнире Ласицкене показала результат 2,04 метра, установив рекорд турнира.