Профсоюз футболистов готов защищать Кокорина

Глава Общероссийского профессионального союза футболистов (ОПФС) Александр Зотов сообщил, что организация разберётся в ситуации с переходом Александра Кокорина из "Зенита" в "Сочи". Профсоюз готов отстаивать права футболиста.

Ранее "Сочи" объявил о договорённости с "Зенитом" об аренде Кокорина до конца сезона. Генеральный директор питерского клуба Александр Медведев подтвердил информацию.

Футболист не планирует переходить в другой клуб

Кокорин пока не даёт никаких комментариев, но его отчим и агент Кирилл Логинов заявил, что футболист не собирается переходить в "Сочи". В данный момент игрок находится на сборах с "Зенитом" в Катаре.

По мнению Зотова, без согласия Кокорина "Зениту" и "Сочи" не получится осуществить переход.

"Никто не может заставить игрока перейти в другой клуб без его желания. Чтобы все понимать, нам нужно пообщаться с Сашей, "Сочи" и "Зенитом". Вряд ли в трудовом договоре написано, что игрок обязуется по первому требованию идти в аренду в другой клуб, который ему предложат. Переход согласован, видимо, пока устно между руководителями клубов. Документов же пока нет никаких. Если футболист не будет попадать в заявку, если его отзаявят, будут более активные и жесткие действия со стороны профсоюза", — заявил Зотов в интервью "Чемпионату".

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