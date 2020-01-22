Нурмагомедов обратился к Фергюсону и назвал себя "королём"

Боец смешанных единоборств Хабиб Нурмагомедов обратился к своему следующему сопернику Тони Фергюсону. Россиянин опубликовал видео в Instagram и подписал его следующим образом:

"Король никуда не уходит. Он и не уходил. Я иду".

Бой Нурмагомедов - Фергюсон

Поединок россиянина и американца состоится 18 апреля в Нью-Йорке в рамках UFC 249. На кону будет стоять пояс чемпиона в лёгкой весовой категории, которым владеет Хабиб.

Ранее россиянин одержал 28 побед в 28 поединках. Такое же количество боёв в активе Фергюсона, но три из них американец проиграл.