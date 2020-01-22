Агент: Кокорин отказался переходить в "Сочи"

Кирилл Логинов, отчим и агент футболиста Александра Кокорина заявил, что его подопечный не собирается переходить в "Сочи". Мнение стороны игрока не изменил даже тот факт, что генеральный директор "Зенита" Александр Медведев подтвердил договорённость об аренде игрока до конца сезона.

"Это ничего не меняет. Саша не собирается переходить в "Сочи". В подвешенном состоянии находятся те, кто отправляет его. Все потому, что телега редко едет впереди лошади. В Сочи летом поедет на отдых", — заявил Логинов в интервью "Фонтанке".

Ранее сообщалось, что игрок хочет остаться в "Зените" и даже собирается провести встречу с Медведевым, чтобы попросить не отдавать его в аренду в "Сочи". Футболиста в этой ситуации поддержали тренер Сергей Семак, партнёры по команде и болельщики.

Карьера Александра Кокорина

Кокорин ранее выступал за "Динамо" и "Анжи". В "Зените" он с 2016 года. За команду отыграл 92 матча, в которых забил 34 мяча.

В октябре 2018 года футболист стал участником двух драк в центре Москвы. По итогам разбирательств он был приговорён к 1,5 годам лишения свободы по статьям "Хулиганство" и "Побои". На свободу вышел по УДО в сентябре 2019 года.