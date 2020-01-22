"Зенит" проведёт разговор с Семаком из-за его слов о Кокорине

Руководители "Зенита" остались недовольны словами главного тренера команды Сергея Семака о переходе нападающего Александра Кокорина в "Сочи". Ранее специалист заявил, что футболист ему нужен, а вопрос об аренде решался на "высшем уровне".

Семака вызвали на разговор к руководству, сообщает Eurofootball.

Во вторник "Сочи" сообщил о договорённости с "Зенитом" об аренде Кокорина до конца сезона. Сейчас футболист находится в Катаре на сборах команды. В тот же день форвард сделал хет-трик в товарищеском матче.

Несмотря на успешные выступления Кокорина, сегодня генеральный директор "Зенита" Александр Медведев подтвердил договорённости с "Сочи".

Отношения "Сочи" и "Зенита"

После выхода "Сочи" в РПЛ клуб арендовал несколько футболистов у "Зенита". В составе команды в первой части сезона выступали бывшие питерские игроки: