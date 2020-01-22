Ласицкене негативно оценивает шансы выступить на Олимпиаде-2020

Легкоатлетка Мария Ласицкене заявила о возможности пропуска второй Олимпиады подряд. По мнению спортсменки, из-за плохой работы Всероссийской федерации легкой атлетики (ВФЛА) команда может быть не допущена к Играм в Токио в полном составе.

В 2015 году из-за допингового скандала было приостановлено членство ВФЛА в IAAF. Из-за этого от России на Олимпиаде-2016 в Рио-де-Жанейро приняла участие только прыгунья Дарья Клишина, которая выполнила требования WADA и МОК.

По мнению Ласицкене, ситуация может повториться и в этом году.

"Думаю, что шансов очень мало. Руководство ВФЛА ничего не делает в этом вопросе для атлетов. Они просто пытаются остаться у власти и абсолютно не стесняются этого. С учетом нынешней ситуации, не исключаю, что меня не пустят на вторую Олимпиаду подряд. Но я буду бороться до конца. Хотя надежды на успех мало", - приводит "РИА Новости" слова Ласицкене.

Мария Ласицкене

Ласицкене выиграла три чемпионата мира подряд. Прыгунью в высоту за последние годы смогли переиграть считанное количество раз.