Кокорин остаётся в расположении "Зенита"

Нападающий Александр Кокорин продолжает находиться в составе "Зенита" на тренировочном сборе в Катаре. Футболист принял участие в утренней тренировке команды.

По сведениям "СЭ", "Зенит" пока не предпринимает действий по трансферу Кокорина в "Сочи". Сам игрок не хочет покидать команду.

Во вторник "Сочи" объявил о договоренности с "Зенитом" об аренде Кокорина до конца сезона. В Питере официального заявления не было. Ранее СМИ сообщали, что Кокорин может присоединиться к сочинской команде 27 января, когда команда отправится на сбор.

Нападающего ранее поддержал главный тренер команды Сергей Семак.

Карьера Александра Кокорина

Кокорин в последний раз выходил на поле в официальном матче в октябре 2018 года. Всего в прошлом сезоне он провел пять матчей, в которых забил два гола.

После матча с "Краснодаром" случилась история, в которой футболист и его друг Павел Мамаев были осуждены по статьям "Хулиганство" и "Побои". На свободу игрок вышел в сентябре 2019 года, но "Зенит" не успел внести футболиста в заявку на чемпионат.

Ранее Кокорин выступал за московское "Динамо" и "Анжи". Всего в его карьере 295 матчей и 84 гола. За сборную России отыграл 47 поединков и забил 12 мячей.