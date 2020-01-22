Матч студенческих команд в США завершился массовой дракой

Матч Национальной ассоциации студенческого спорта США (NCAA) по баскетболу завершился массовой дракой. Игроки "Канзас Джейхокс" и "Канзас Стэйт" устроили побоище после финальной сирены.



Драка баскетбольных команд в США.

Подробности инцидента

Баскетболист "Джейхокс" Сильвио де Соуза сделал попытку заблокировать слэм-данк Деджуана Гордона и повалил того на паркет. Это вызвало возмущение гостей площадки, после чего началась толкотня.

В драке приняли участие и баскетболисты, и тренеры, и персонал команд. Один из игроков даже применил для выяснения отношений стул. Позже команды принесли извинения за инцидент.