Матч Национальной ассоциации студенческого спорта США (NCAA) по баскетболу завершился массовой дракой. Игроки "Канзас Джейхокс" и "Канзас Стэйт" устроили побоище после финальной сирены.
Баскетболист "Джейхокс" Сильвио де Соуза сделал попытку заблокировать слэм-данк Деджуана Гордона и повалил того на паркет. Это вызвало возмущение гостей площадки, после чего началась толкотня.
В драке приняли участие и баскетболисты, и тренеры, и персонал команд. Один из игроков даже применил для выяснения отношений стул. Позже команды принесли извинения за инцидент.
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