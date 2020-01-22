Суд арестовал Александра Емельяненко на семь суток

Боец смешанных единоборств Александр Емельяненко снова попал в неприятную историю. Спортсмен получил арест на семь суток за мелкое хулиганство.

Емельяненко был задержан в Анапе утром 21 января. Там боец готовится к поединку против Магомеда Исмаилова. Бой должен состояться 3 апреля в рамках турнира ACA в Москве.

Спортсмен находился в нетрезвом состоянии и дебоширил.

Районный суд в Анапе вынес решение об аресте Емельяненко на семь суток по статье 20.1 КоАП, части первой (мелкое хулиганство).

Емельяненко помещен в ИВС Анапы, откуда выйдет 28 января. Арест не должен помешать подготовке бойца к поединку, сообщает РИА "Новости".

Предыдущий арест Емельяненко

Это второй арест спортсмена за год. В марте 2019 года Емельяненко устроил ДТП и скрылся с места преступления. Он находился в нетрезвом состоянии и угрожал полицейским, которые пытались его задержать. Тогда спортсмен получил 10 суток. Также он был лишён прав на 1,5 года.