Президент ФИФА подарил Трампу футбольный мяч

Президент США Дональд Трамп на Всемирном экономическом форуме в Давосе провел встречу с руководителями международных организаций. На ужине присутствовал глава ФИФА Джанни Инфантино. Он подарил американскому лидеру мяч.

Инфантино отметил, что футбол в США развивается быстрыми темпами, а "Америка превращается в мощную футбольную силу", сообщает CBS.

"Этот мяч сделан из того же теста, что и победители. Он конкурентоспособен. Он хочет побеждать", - сказал глава ФИФА президенту США.

Журналист CBS Марк Кноллер сообщил, что встреча прошла на фоне начала разбирательства в Сентае США по делу об импичменте Трампа.

Джанни Инфантино

49-летний швейцарец занимает пост руководителя ФИФА с февраля 2016 года. Он стал главой организации после ряда коррупционных скандалов вокруг Зеппа Блаттера и Мишеля Платини.

До этого семь лет занимал должность генерального секретаря УЕФА.