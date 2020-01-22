Президент США Дональд Трамп на Всемирном экономическом форуме в Давосе провел встречу с руководителями международных организаций. На ужине присутствовал глава ФИФА Джанни Инфантино. Он подарил американскому лидеру мяч.
Инфантино отметил, что футбол в США развивается быстрыми темпами, а "Америка превращается в мощную футбольную силу", сообщает CBS.
"Этот мяч сделан из того же теста, что и победители. Он конкурентоспособен. Он хочет побеждать", - сказал глава ФИФА президенту США.
Журналист CBS Марк Кноллер сообщил, что встреча прошла на фоне начала разбирательства в Сентае США по делу об импичменте Трампа.
49-летний швейцарец занимает пост руководителя ФИФА с февраля 2016 года. Он стал главой организации после ряда коррупционных скандалов вокруг Зеппа Блаттера и Мишеля Платини.
До этого семь лет занимал должность генерального секретаря УЕФА.
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