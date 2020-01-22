Комментатор Дмитрий Губерниев высказался о работе Павла Колобкова на посту министра спорта России. Журналист поблагодарил чиновника, который не вошёл в новый состав правительства.
Во вторник министром спорта был назначен Олег Матыцин. Колобков возглавлял ведомство с октября 2016 года, а до этого шесть лет работал заместителем Виталия Мутко.
"Хочу сказать спасибо Павлу Колобкову. У нас не очень принято людей благодарить, особенно когда они уже в отставке, но олимпийский чемпион и многолетний министр спорта старался работать на совесть и делал максимум, чтобы Россия оставалась великой спортивной державой. Спасибо, Павел Анатольевич. Уверен, Вы еще повоюете!" - написал Губерниев в Telegram.
Министр спорта Олег Матыцин ранее возглавлял Международную федерацию студенческого спорта (FISU). Является ректором Российского государственного университета физической культуры, спорта, молодёжи и туризма.
Также за спортивное направление будет отвечать вице-премьер Дмитрий Чернышенко, о котором "Правда.Ру" рассказывала во вторник.
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