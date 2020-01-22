Александрова вышла в третий круг Australian Open

Российская теннисистка Екатерина Александрова во втором круге Austraian Open победила чешку Барбору Крейчикову. Матч завершился за 1 час 4 минуты в двух сетах — 6:1, 6:3.

В третьем раунде Александрова встретится с седьмой сеяной на турнире, Петрой Квитовой.

Рекорд Александровой

Россиянка повторила своё лучшее достижение на турнирах "Большого шлема". В 2019 году она вышла в третий круг Roland Garros.

11 января Александрова выиграла первый трофей WTA в карьере. Она победила на турнире в Шэньчжэне.

Россия на Australian Open

Анастасия Павлюченкова выиграла перенесенный матч первого круга у сербки Нины Стоянович (6:1, 7:5). Таким образом, во втором круге сыграют еще три российских теннисистки и три теннисиста. Все матчи состоятся 23 января.