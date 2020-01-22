Российская теннисистка Екатерина Александрова во втором круге Austraian Open победила чешку Барбору Крейчикову. Матч завершился за 1 час 4 минуты в двух сетах — 6:1, 6:3.
В третьем раунде Александрова встретится с седьмой сеяной на турнире, Петрой Квитовой.
Россиянка повторила своё лучшее достижение на турнирах "Большого шлема". В 2019 году она вышла в третий круг Roland Garros.
11 января Александрова выиграла первый трофей WTA в карьере. Она победила на турнире в Шэньчжэне.
Анастасия Павлюченкова выиграла перенесенный матч первого круга у сербки Нины Стоянович (6:1, 7:5). Таким образом, во втором круге сыграют еще три российских теннисистки и три теннисиста. Все матчи состоятся 23 января.
Кажущиеся ужасными условия на второй планете Солнечной системы от Солнца Венере оказались не такими уж суровыми.