В Граце стартует чемпионат Европы по фигурному катанию

В среду, 22 января, в австрийском Граце стартует чемпионат Европы по фигурному катанию. В первый день соревнований свои короткие программы продемонстрируют мужчины и спортивные пары.

Чемпионат Европы по фигурному катанию: мужчины (короткая программа)

На лёд фигуристы выйдут в 13.30 по московскому времени. Всего участие в соревнованиях примут 26 мужчин. На награды могут претендовать несколько спортсменов, среди которых три россиянина:

Дмитрий Алиев.

Артур Даниелян.

Александр Самарин.

Кевин Аймоз (Франция).

Матео Риццо (Италия).

Морис Квителашвили (Грузия).

Денис Василевс (Латвия).

Алексей Быченко (Израиль).

Чемпионат Европы по фигурному катанию: спортивные пары (короткая программа)

Пары стартуют в 21.15. Участие в этом виде примут 19 дуэтов. Среди претендентов на медали россияне и несколько иностранных пар:

Александра Бойкова — Дмитрий Козловский.

Евгения Тарасова — Владимир Морозов.

Дарья Павлюченко — Денис Ходыкин.

Мириам Зиглер — Северин Кифлер (Австрия).

Минерва Хасе — Нолан Сегерт (Германия).

Николь Делла Моника — Маттео Гарисе (Италия).

Расписание чемпионата Европы по фигурному катанию-2020

23 января

14.00 — танцы на льду (ритм-танец).

20.30 — мужчины (произвольная программа).

24 января

13.30 — женщины (короткая программа).

21.00 — пары (произвольная программа).

25 января