В Граце стартует чемпионат Европы по фигурному катанию
В среду, 22 января, в австрийском Граце стартует чемпионат Европы по фигурному катанию. В первый день соревнований свои короткие программы продемонстрируют мужчины и спортивные пары.
Чемпионат Европы по фигурному катанию: мужчины (короткая программа)
На лёд фигуристы выйдут в 13.30 по московскому времени. Всего участие в соревнованиях примут 26 мужчин. На награды могут претендовать несколько спортсменов, среди которых три россиянина:
- Дмитрий Алиев.
- Артур Даниелян.
- Александр Самарин.
- Кевин Аймоз (Франция).
- Матео Риццо (Италия).
- Морис Квителашвили (Грузия).
- Денис Василевс (Латвия).
- Алексей Быченко (Израиль).
Чемпионат Европы по фигурному катанию: спортивные пары (короткая программа)
Пары стартуют в 21.15. Участие в этом виде примут 19 дуэтов. Среди претендентов на медали россияне и несколько иностранных пар:
- Александра Бойкова — Дмитрий Козловский.
- Евгения Тарасова — Владимир Морозов.
- Дарья Павлюченко — Денис Ходыкин.
- Мириам Зиглер — Северин Кифлер (Австрия).
- Минерва Хасе — Нолан Сегерт (Германия).
- Николь Делла Моника — Маттео Гарисе (Италия).
Расписание чемпионата Европы по фигурному катанию-2020
23 января
- 14.00 — танцы на льду (ритм-танец).
- 20.30 — мужчины (произвольная программа).
24 января
- 13.30 — женщины (короткая программа).
- 21.00 — пары (произвольная программа).
25 января
- 15.25 — танцы на льду (произвольный танец).
- 20.30 — женщины (произвольная программа).