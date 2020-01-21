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Странный трансфер Кокорина: переходит в "Сочи", но забивает за "Зенит"

Спорт » Командные виды » Футбол

Ситуация с переходом нападающего Александра Кокорина из "Зенита" в "Сочи" становится всё более непонятной. Утром во вторник сочинский клуб объявил о договоренности с питерцами по поводу аренды футболиста до конца сезона.

Несмотря на историю отношений между "Зенитом" и "Сочи", когда в начале сезона из Питера на Юг были отправлены с десяток футболистов, этот трансфер вызвал удивление у болельщиков, журналистов и экспертов. Тем более, что Кокорин в эти дни проходит полноценный сбор с "Зенитом" в Катаре.

Отчим Кокорина не подтвердил переход в "Сочи"

Позже Кирилл Логинов, отчим и агент Александра Кокорина в интервью Sport24 не подтвердил переход футболиста.

"С чего, вообще, взяли, что Саша переходит в "Сочи"? Если этот клуб подтвердил, то все вопросы к ним", — заявил Логинов.

Кокорин — капитан "Зенита"

Форвард не просто тренируется с командой, а и участвует в товарищеских матчах. Сегодня на игру против "Аль-Увайнаха" Кокорин вышел с капитанской повязкой. За несколько минут на поле нападающий забил два гола и сделал результативную передачу на Артёма Дзюбу.

Флешмоб болельщиков "Зенита" в поддержку Кокорина

Болельщики "Зенита" не остались в стороне от темы с трансфером. Во время онлайн-трансляции матча в Youtube-канале фанаты атаковали аккаунт клуба комментариями с просьбой не отдавать футболиста в "Сочи".

#ОставьтеКокорина — такой хэштег запустили фанаты "Зенита".

Мнение тренера "Зенита" Сергея Семака

Главный тренер команды Сергей Семак также поддержал футболиста. В комментариях в Instagram он переадресовал вопрос о переходе в клуб.

"Почему отдаем Кокорина? Вопрос не по адресу. Кокорин нам нужен", — написал Семак.

Карьера Александра Кокорина

Кокорин в последний раз выходил на поле в официальном матче в октябре 2018 года. Всего в прошлом сезоне он провел пять матчей, в которых забил два гола.

После матча с "Краснодаром" случилась история, в которой футболист и его друг Павел Мамаев были осуждены по статьям "Хулиганство" и "Побои". На свободу игрок вышел в сентябре 2019 года, но "Зенит" не успел внести футболиста в заявку на чемпионат.

Ранее Кокорин выступал за московское "Динамо" и "Анжи". Всего в его карьере 295 матчей и 84 гола. За сборную России отыграл 47 поединков и забил 12 мячей.

Темы футбол фк сочи фк зенит трансферы александр кокорин
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