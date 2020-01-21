"Рубин" одержал победу в первом матче под руководством Слуцкого

"Рубин" в товарищеском матче на сборах победил польскую "Лехию" со счётом 1:0. Эта игра стала первой для казанцев под руководством тренера Леонида Слуцкого. Российский специалист возглавил команду в декабре 2019 года.

Единственный гол в этой игре забил полузащитник Вячеслав Побдерёзкин. Один тайм в составе "Рубина" отыграл Дмитрий Тарасов, который находится без команды с лета 2019 года.

Карьера Леонида Слуцкого

Слуцкий в своей карьере трижды завоевал чемпионский титул с ЦСКА, выиграл два Кубка и два Суперкубка России. До "Рубина" 48-летний тренер успел поработать в таких командах: