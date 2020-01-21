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"Рубин" одержал победу в первом матче под руководством Слуцкого

Спорт » Командные виды » Футбол

"Рубин" в товарищеском матче на сборах победил польскую "Лехию" со счётом 1:0. Эта игра стала первой для казанцев под руководством тренера Леонида Слуцкого. Российский специалист возглавил команду в декабре 2019 года.

Единственный гол в этой игре забил полузащитник Вячеслав Побдерёзкин. Один тайм в составе "Рубина" отыграл Дмитрий Тарасов, который находится без команды с лета 2019 года.

Карьера Леонида Слуцкого

Слуцкий в своей карьере трижды завоевал чемпионский титул с ЦСКА, выиграл два Кубка и два Суперкубка России. До "Рубина" 48-летний тренер успел поработать в таких командах:

  • 2001 год - "Динамо" (Полтавская).
  • 2002-2003 - "Уралан".
  • 2004-2007 - "Москва".
  • 2007-2009 - "Крылья Советов".
  • 2009-2016 - ЦСКА.
  • 2015-2016 - сборная России.
  • 2017 - "Халл Сити" (Англия).
  • 2018-2019 - "Витесс" (Голландия).
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