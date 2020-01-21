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"Зенит" создал женский футбольный клуб

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"Зенит" создал женский футбольный клуб. Команда под руководством тренера Ольги Порядиной выступит в чемпионате и Кубке России 2020 года, сообщает пресс-служба питерцев.

Женская команда будет тренироваться рядом с мужской в Удельном парке. Идею поддержал главный тренер "Зенита" Сергей Семак.

Задачи женской команды "Зенита"

По словам гендректора "Зенита" Александра Медведева, задачей женской команды станет попадание в лидирующую группу чемпионата России за один-два сезона.

Чемпионат России по футболу среди женщин

В 2019 году участие в Женской футбольной лиге (ЖФЛ) приняли восемь команд:

  • ЦСКА (Москва),
  • "Локомотив" (Москва),
  • "Кубаночка" (Краснодар),
  • "Звезда-2005" (Пермь),
  • "Рязань-ВДВ",
  • "Чертаново" (Москва),
  • "Енисей" (Красноярск),
  • "Торпедо" (Ижевск) - расформирована.
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