Агент Кокорина не подтвердил переход футболиста в "Сочи"

Отчим футболиста Александра Кокорина высказал сомнение в том, что игрок действительно перешёл из "Зенита" в "Сочи" на правах аренды. Кирилл Логинов не только родственник спортсмена, но и его агент.

Сомнения агента Кокорина

Логинов в интервью Sport24 заявил, что мнение Кокорина точно не учитывалось при переходе.

"Я думаю, что Сашино мнение не учитывалось. Знал ли тренерский штаб? Это у них надо спрашивать. С чего, вообще, взяли, что Саша переходит в "Сочи"? Если этот клуб подтвердил, то все вопросы к ним ", - заявил Логинов.

Объявление о переходе Кокорина в "Сочи"

Во вторник утром генеральный директор "Сочи" заявил, что клуб договорился об аренде Кокорина до конца сезона. Позже информацию подтвердил официальный аккаунт "Сочи" в Twitter.

Неразбериха с трансфером Кокорина

В то же время "Зенит" никаких заявлений по переходу Кокорина не делает. Футболист сейчас находится на сборах в Катаре. Более того, форвард попал в стартовый состав команды на товарищеский матч с "Аль-Увайнахом".