Российская фигуристка Евгения Медведева встретилась с певицей Монеточкой в московском Парке Горького. Девушки прокатились на коньках, чем поделились в Instagram.
"Было холодно и весело", - написала Медведева.
"Сезон подлёдной рыбалки открыт! Прорубили пару лунок с Медведевой", - подписала фото Монеточка.
21-летняя Лиза Монеточка - российская певица, выступающая в жанрах поп-рок и антифолк. На данный момент она выпустила два альбома - "Психоделический клауд-рэп" и "Раскраски для взрослых". Клипы девушки на Youtube набирают миллионы просмотров.
Медведва является двукратной чемпионкой мира и Европы. На Олимпиаде-2018 она завоевала серебряную медаль, уступив Алине Загитовой.
В этом сезоне Медведева не смогла пробиться в финал серии "Гран-при". На чемпионате России в Красноярске она снялась после поломки конька. Тем самым Евгения не попала на чемпионат Европы по фигурному катанию.
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