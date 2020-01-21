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Медвдева и певица Монеточка покатались на коньках в Парке Горького

Спорт » Фигурное катание

Российская фигуристка Евгения Медведева встретилась с певицей Монеточкой в московском Парке Горького. Девушки прокатились на коньках, чем поделились в Instagram.

"Было холодно и весело", - написала Медведева.

"Сезон подлёдной рыбалки открыт! Прорубили пару лунок с Медведевой", - подписала фото Монеточка.

Певица Монеточка

21-летняя Лиза Монеточка - российская певица, выступающая в жанрах поп-рок и антифолк. На данный момент она выпустила два альбома - "Психоделический клауд-рэп" и "Раскраски для взрослых". Клипы девушки на Youtube набирают миллионы просмотров.

Евгения Медведева

Медведва является двукратной чемпионкой мира и Европы. На Олимпиаде-2018 она завоевала серебряную медаль, уступив Алине Загитовой.

В этом сезоне Медведева не смогла пробиться в финал серии "Гран-при". На чемпионате России в Красноярске она снялась после поломки конька. Тем самым Евгения не попала на чемпионат Европы по фигурному катанию.

 

Темы монеточка фигурное катание евгения медведева
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