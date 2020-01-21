Медведев и Блинкова вышли во второй круг Australian Open

Российский теннисист Даниил Медведев в первом круге Australian Open победил американца Френсиса Тиафо. Россиянин сделал 13 эйсов и допустил 8 двойных ошибок. Встреча завершилась за 2 часа 39 минут в четырёх сетах — 6:3, 4:6, 6:4, 6:2.

Во втором круге Медведев сыграет с победителем встречи Доминик Кёпфер (Германия) — Педро Мартинес (Испания).

Россияне на Australian Open

Ранее во второй круг пробились Карен Хачанов и Андрей Рублёв. Не смог пройти первый раунд Евгений Донской. Больше россиян на турнире в одиночном разряде не было.

Российские теннисистки на Australian Open

Во второй круг вышла Анна Блинкова. 58-я ракетка мира обыграла итальянку Ясмин Паолини — 7:5, 6:4. В следующем раунде она встретится с Дариной Дияс из Казахстана.

Блинкова стала второй россиянкой во втором круге Australian Open. Ранее в первом раунде победу одержала Екатерина Александрова.