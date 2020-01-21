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Источник Правда.Ру

Глава КХЛ Чернышенко может получить должность вице-премьера по спорту

Спорт

Председатель правления-Президент КХЛ Дмитрий Чернышенко может получить должность в правительстве Михаила Мишустина. Его рекомендуют на пост вице-премьера по культуре и спорту, сообщает News.ru.

При этом министерство спорта будет переформировано в федеральное агентство по спорту, то есть статус ведомства понизится. Сейчас пост министра спорта занимает Павел Колобков.

Должность вице-премьера по культуре и спорту занимает Ольга Голодец. Ранее СМИ сообщали, что её не будет в новом составе правительства РФ.

Дмитрий Чернышенко

Чернышенко - известный спортивный менеджер. В разные годы он возглавлял следующие направления в спорте:

  • 2007-2014 - президент Оргкомитета зимней Олимпиады-2014 в Сочи;
  • с сентября 2017 года - член президиума Совета при президенте по спорту;
  • 2014-н.в. - глава Континентальной хоккейной лиги (КХЛ);
  • с декабря 2014 года - член Совета Федерации хоккея России.

Также Чернышенко имеет непосредственное отношение к медиабизнесу. В январе 2015 года он был назначен председателем правления "Газпром-Медиахолдинг".

Чернышенко и Мишустин

Интересно, что Чернышенко закончил тот же институт, что и новый премьер-министр РФ Михаил Мишустин. Практически в одно время оба учились на инженеров-системотехников в Московском государственном технологическом университете "Станкин".

Темы кхл хоккей ольга голодец павел колобков владимир путин правительство рф дмитрий чернышенко
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