Председатель правления-Президент КХЛ Дмитрий Чернышенко может получить должность в правительстве Михаила Мишустина. Его рекомендуют на пост вице-премьера по культуре и спорту, сообщает News.ru.
При этом министерство спорта будет переформировано в федеральное агентство по спорту, то есть статус ведомства понизится. Сейчас пост министра спорта занимает Павел Колобков.
Должность вице-премьера по культуре и спорту занимает Ольга Голодец. Ранее СМИ сообщали, что её не будет в новом составе правительства РФ.
Чернышенко - известный спортивный менеджер. В разные годы он возглавлял следующие направления в спорте:
Также Чернышенко имеет непосредственное отношение к медиабизнесу. В январе 2015 года он был назначен председателем правления "Газпром-Медиахолдинг".
Интересно, что Чернышенко закончил тот же институт, что и новый премьер-министр РФ Михаил Мишустин. Практически в одно время оба учились на инженеров-системотехников в Московском государственном технологическом университете "Станкин".
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