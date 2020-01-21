Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Фото Правда ТВ Промокоды
Источник Правда.Ру

Уткин считает, что в "Зените" Кокорина "загнобили"

Спорт » Командные виды » Футбол

Спортивный журналист Василий Уткин отреагировал на переход нападающего "Зенита" Александра Кокорина в "Сочи". Сегодня сочинский клуб объявил об аренде футболиста до конца сезона.

Кокорин провёл сбор с "Зенитом" в Катаре. В ближайшее время он присоединится к "Сочи". По информации Уткина, у питерцев было предложение по форварду от голландского "Фейеноорда".

"С Кокориным все не так. Даже моей циничной фантазии не хватило, чтобы догадаться о происходящем. Да, решение связано с возвращением высшей администрации из отпуска. В команде Кокориным довольны и на него рассчитывали. Но принято решение гнобить парня дальше. Его не отпустили в "Фейеноорд", его не оставляют в "Зените", его гнобят. Повезло с начальством", — написал Уткин в Telegram.

Отношения "Сочи" и "Зенита"

После выхода "Сочи" в РПЛ клуб арендовал несколько футболистов у "Зенита". В составе команды в первой части сезона выступали бывшие питерские игроки:

  • Эльмир Набиуллин.
  • Миха Мевля.
  • Ибрагим Цаллагов.
  • Иван Новосельцев.
  • Андрей Мостовой.
  • Кристиан Нобоа.
  • Дмитрий Полоз.
  • Антон Заболотный.
Темы рпл футбол фк сочи фк зенит трансферы василий уткин александр кокорин
Актуальная аналитика
Как отстоять права
Виталий Третьяков: "Я не обвиняю СМИ во флюгерстве, но..."
США и Канада. Новости и аналитика
После убийства Сулеймани США боятся терактов
Силовые структуры
Военная академия США в Вест-Пойнте
Новости Все >
В Омской области восстановят старинное подворье сибирского татарина
"Справедливая Россия" поддержит поправки в Конституцию
Глава КХЛ Чернышенко может получить должность вице-премьера по спорту
Елизавета II забрала у Маркл фамильные драгоценности
Володин предложил оштрафовать Водонаеву
Байкал вошел в топ-10 лучших направлений для авторских туров
Уткин считает, что в "Зените" Кокорина "загнобили"
В центре Калуги волки загнали мужчину на дерево
Губерниев объяснил, почему не зовёт Тихонова в свою передачу
Житель Приморья продает яйцо динозавра с зародышем
Последние материалы
Уткин считает, что в "Зените" Кокорина "загнобили"
В центре Калуги волки загнали мужчину на дерево
Губерниев объяснил, почему не зовёт Тихонова в свою передачу
Житель Приморья продает яйцо динозавра с зародышем
Рублёв вышел во второй круг Australian Open
Песков объяснил, почему Конституцию правят настолько быстро
Чысхаан занял седьмое место в рейтинге медийных новогодних персонажей
Организаторы Игр стран СНГ направили приглашение Украине
Бузова стала рекордсменом в РФ по количеству подписчиков в Instagram
СМИ опубликовали состав нового правительства
Популярное
Открытия
Сенсация РАН, которую не заметили: Венера обитаема

Кажущиеся ужасными условия на второй планете Солнечной системы от Солнца Венере оказались не такими уж суровыми.

Сенсация РАН, которую не заметили: Венера обитаема
Скандал на МЧМ-2020: не дали доиграть
Новости спорта
Скандал на МЧМ-2020: не дали доиграть
Общество
Козенко: республики Донбасса впишут в Конституцию как субъекты РФ
Новости спорта
WADA: очередной счет в адрес России
Соломон Соловьев Люди – маятники и браунинги - Гороскоп дня Соломон Соловьев Руслан Веснянко Кому служат "слуги народа" имени Зеленского Руслан Веснянко Игорь Буккер Кому выгодна ложь про походно-полевых жен Игорь Буккер
Комментарии
Юристы-любители легитимизируют изменения в Конституции
Юристы-любители легитимизируют изменения в Конституции
Володин предложил оштрафовать Водонаеву
Сенсация РАН, которую не заметили: Венера обитаема
Володин предложил оштрафовать Водонаеву
Сенсация РАН, которую не заметили: Венера обитаема
Юрий Кот: Русские на Украине вернут себе право на русский язык
Юристы-любители легитимизируют изменения в Конституции
Работа Ольги Васильевой вызвала наибольшую критику в Госдуме
Иранский военный эксперт: оружие стране поставляет Украина
Сенсация РАН, которую не заметили: Венера обитаема
Юристы-любители легитимизируют изменения в Конституции
Литва обнаружила, что построила плохое государство
Коммунистам предложили "взять на баланс" мавзолей и тело Ленина
Сенсация РАН, которую не заметили: Венера обитаема
Тихонов и Губерниев: кто прав, а кто виноват
Юристы-любители легитимизируют изменения в Конституции
Юрий Кот: Русские на Украине вернут себе право на русский язык
Сенсация РАН, которую не заметили: Венера обитаема
В пермском хостеле, где погибли люди, был закрыт эвакуационный выход
Госдума предложила списать банковские долги молодежи в России
О проекте Обратная связь Реклама Мы в соцсетях
Промокоды Навигатор Апартаменты в Болгарии
Антиопечатка

Copyright © 1999-2020, технология и дизайн принадлежат ООО «Правда.Ру».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

Использование материалов сайта (распространение, воспроизведение, передача, перевод, переработка и др.) допускается только с письменного разрешения редакции. Мнения и взгляды авторов не всегда совпадают с точкой зрения редакции.

Сетевое издание "Правда.Ру" эл № ФС77-72263 от 01 февраля 2018 года, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Учредитель: ООО «ТехноМедиа».
Главный редактор: Новикова Инна Семеновна.
Электронный адрес: home@pravda.ru
Телефон: +7 (499) 641-41-69

Экстремистские и террористические организации, запрещенные в РФ: «Правый сектор», «Украинская повстанческая армия», «ИГИЛ» (ИГ, Исламское государство), «Аль-Каида», «УНА-УНСО», «Меджлис крымско-татарского народа», «Свидетели Иеговы»... Полный перечень организаций, находящихся под судебным запретом в России, находится на сайте Минюста РФ