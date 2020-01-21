Уткин считает, что в "Зените" Кокорина "загнобили"

Спортивный журналист Василий Уткин отреагировал на переход нападающего "Зенита" Александра Кокорина в "Сочи". Сегодня сочинский клуб объявил об аренде футболиста до конца сезона.

Кокорин провёл сбор с "Зенитом" в Катаре. В ближайшее время он присоединится к "Сочи". По информации Уткина, у питерцев было предложение по форварду от голландского "Фейеноорда".

"С Кокориным все не так. Даже моей циничной фантазии не хватило, чтобы догадаться о происходящем. Да, решение связано с возвращением высшей администрации из отпуска. В команде Кокориным довольны и на него рассчитывали. Но принято решение гнобить парня дальше. Его не отпустили в "Фейеноорд", его не оставляют в "Зените", его гнобят. Повезло с начальством", — написал Уткин в Telegram.

Отношения "Сочи" и "Зенита"

После выхода "Сочи" в РПЛ клуб арендовал несколько футболистов у "Зенита". В составе команды в первой части сезона выступали бывшие питерские игроки: