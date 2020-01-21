Губерниев объяснил, почему не зовёт Тихонова в свою передачу

Комментатор Дмитрий Губерниев рассказал о конфликте с четырёхкратным олимпийским чемпионом Александром Тихоновым. Ранее бывший глава СБР обвинил журналиста в том, что тот слишком давит на биатлонистов сборной России.

Тихонов: Журналисты мешают биатлонистам

Губерниев находится на каждом этапе Кубка мира. Его съемочная группа делает передачу "Биатлон с Дмитрием Губерниевым", которая выходит на "Матч ТВ". Тихонов считает, что журналисты мешают биатлонистам.

"Моя команда - самая профессиональная на спортивном телевидении России. Когда такой выдающийся человек, как Александр Иванович Тихонов, обращает внимание каждый день по много раз на мою работу, это значит, что я нужен ему, биатлонным фанатам", - заявил Губерниев в интервью на "Чемпионате".

Губерниев: Тихонова не будет в моей передаче

Также Губерниев заявил, что не будет приглашать Тихонова в свою передачу, даже если тот приедет на чемпионат мира.

"Сразу хочу сказать, что Александра Ивановича не будет в программе "Биатлон с Дмитрием Губерниевым", потому что нам нужен конструктив, а не вопли", - заявил Губерниев.

Ранее "Правда.Ру" разбиралась в конфликте комментатора и олимпийского чемпиона в статье "Тихонов и Губерниев: кто прав, а кто виноват".