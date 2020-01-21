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Источник Правда.Ру

Рублёв вышел во второй круг Australian Open

Спорт » Одиночные виды » Теннис

Российский теннисист Андрей Рублёв в первом круге Australian Open обыграл австралийца Кристофеа О'Конелла. Россиянина сделал 8 эйсов и допустил 2 двойные ошибки. Встреча завершилась за 2 часа 18 минут в четырёх сетах - 6:3, 0:6, 6:4, 7:6.

Успех Рублёва

Во втором круге Рублёв сыграет с 91-й ракеткой мира Юити Сугитой из Японии. Сам россиянин занимает 16-е место в рейтинге АТР.

Рублёв в этом году выиграл два турнира - в Дохе и Аделаиде. В результате этого он смог стать второй ракеткой России, опередив Карена Хачанова.

Неудача Донского

Ещё один российский теннисист Евгений Донской проиграл испанцу Фернандо Вердаско - 7:5, 6:2, 6:1. 

Ранее во второй круг вышел Карен Хачанов. Даниил Медведев в первом круге играет с Френсисом Тиафо.

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