Организаторы Игр стран СНГ направили приглашение Украине

Азат Кадыров, представитель организатора Игр стран СНГ сообщил, что Украина получила приглашение для участия в соревнованиях украинских спортсменов. Турнир состоится с 20 по 27 августа 2020 года в Казани.

"Украина как член Содружества независимых государств тоже получила приглашение для участия в этих Играх. Мы очень надеемся, что спортсмены Украины приедут и примут участие в соревнованиях", — приводит ТАСС слова Кадырова.

Игры стран СНГ

В Казани состоятся первые Игры стран СНГ. Участие в соревнованиях примут спортсмены в возрасте от 14 до 23 лет. Будут разыграны 230 комплектов наград в 21 виде спорта.

В состав Союза независимых государств (СНГ) входят:

Россия,

Азербайджан,

Армения,

Белоруссия,

Казахстан,

Киргизия,

Молдавия,

Таджикистан,

Узбекистан,

Туркмения (ассоциированный член),

Украина (спорный статус).

Власти Украины неоднократно заявляли о желании выйти из СНГ. В 2018 году были отозваны представители страны в организации, но официальных документов о выходе представители Украины так и не предоставили.