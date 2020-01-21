Азат Кадыров, представитель организатора Игр стран СНГ сообщил, что Украина получила приглашение для участия в соревнованиях украинских спортсменов. Турнир состоится с 20 по 27 августа 2020 года в Казани.
"Украина как член Содружества независимых государств тоже получила приглашение для участия в этих Играх. Мы очень надеемся, что спортсмены Украины приедут и примут участие в соревнованиях", — приводит ТАСС слова Кадырова.
В Казани состоятся первые Игры стран СНГ. Участие в соревнованиях примут спортсмены в возрасте от 14 до 23 лет. Будут разыграны 230 комплектов наград в 21 виде спорта.
В состав Союза независимых государств (СНГ) входят:
Власти Украины неоднократно заявляли о желании выйти из СНГ. В 2018 году были отозваны представители страны в организации, но официальных документов о выходе представители Украины так и не предоставили.
Кажущиеся ужасными условия на второй планете Солнечной системы от Солнца Венере оказались не такими уж суровыми.