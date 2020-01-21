Союз биатлонистов России (СБР) огласил состав сборной на юниорский чемпионат мира, который пройдёт с 26 января по 2 февраля в швейцарском Ленцерхайде. В команду включены 20 спортсменов в разных категориях.
В состав команды попал Саид Халили, который имеет опыт выступлений на этапах Кубка IBU и Кубка мира. На этапах в Оберхофе и Рупольдинге он провёл две спринтерские гонки, в которых не попал в топ-60 биатлонистов. В эстафете он вместе с Евгением Гараничевым, Никитой Поршневым и Эдуардом Латыповым занял четвёртое место.
На чемпионате мира запланированы индивидуальная гонка, спринт, преследование и эстафеты в каждой из категорий.
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