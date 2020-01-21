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Назван состав сборной России на юниорский чемпионат мира по биатлону

Спорт » Одиночные виды » Биатлон

Союз биатлонистов России (СБР) огласил состав сборной на юниорский чемпионат мира, который пройдёт с 26 января по 2 февраля в швейцарском Ленцерхайде. В команду включены 20 спортсменов в разных категориях.

В состав команды попал Саид Халили, который имеет опыт выступлений на этапах Кубка IBU и Кубка мира. На этапах в Оберхофе и Рупольдинге он провёл две спринтерские гонки, в которых не попал в топ-60 биатлонистов. В эстафете он вместе с Евгением Гараничевым, Никитой Поршневым и Эдуардом Латыповым занял четвёртое место.

На чемпионате мира запланированы индивидуальная гонка, спринт, преследование и эстафеты в каждой из категорий.

Состав сборной России на юниорский чемпионат мира по биатлону

Юниоры (не старше 21 года):

  • Саид Халили.
  • Кирилл Бажин.
  • Вадим Истамгулов.
  • Никита Матвеев.
  • Даниил Серохвостов.

Юниорки (не старше 21 года):

  • Анастасия Гореева.
  • Анастасия Халиуллина.
  • Инна Худорожкова.
  • Алина Кудисова.
  • Анастасия Шевченко.

Юноши (не старше 19 лет):

  • Олег Домичек.
  • Виталий Гатилов.
  • Станислав Ильиных.
  • Алексей Ковалёв.
  • Алексей Зубарев.

Девушки (не старше 19 лет):

  • Амина Иванова.
  • Любовь Калинина.
  • Дарья Малышкина.
  • Алена Мохова.
  • Виктория Петрова.
Темы биатлон чемпионат мира по биатлону
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