Назван состав сборной России на юниорский чемпионат мира по биатлону

Союз биатлонистов России (СБР) огласил состав сборной на юниорский чемпионат мира, который пройдёт с 26 января по 2 февраля в швейцарском Ленцерхайде. В команду включены 20 спортсменов в разных категориях.

В состав команды попал Саид Халили, который имеет опыт выступлений на этапах Кубка IBU и Кубка мира. На этапах в Оберхофе и Рупольдинге он провёл две спринтерские гонки, в которых не попал в топ-60 биатлонистов. В эстафете он вместе с Евгением Гараничевым, Никитой Поршневым и Эдуардом Латыповым занял четвёртое место.

На чемпионате мира запланированы индивидуальная гонка, спринт, преследование и эстафеты в каждой из категорий.

Состав сборной России на юниорский чемпионат мира по биатлону

Юниоры (не старше 21 года):

Саид Халили.

Кирилл Бажин.

Вадим Истамгулов.

Никита Матвеев.

Даниил Серохвостов.

Юниорки (не старше 21 года):

Анастасия Гореева.

Анастасия Халиуллина.

Инна Худорожкова.

Алина Кудисова.

Анастасия Шевченко.

Юноши (не старше 19 лет):

Олег Домичек.

Виталий Гатилов.

Станислав Ильиных.

Алексей Ковалёв.

Алексей Зубарев.

Девушки (не старше 19 лет):