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"Сочи" арендовал Кокорина у "Зенита"

Спорт » Командные виды » Футбол

Генеральный директор футбольного клуба "Сочи" Дмитрий Рубашко сообщил о том, что нападающий "Зенита" Александр Кокорин арендован командой до конца сезона. Сейчас форвард находится на сборах с питерцами в Катаре, но в скором времени присоединится к "Сочи".

"Аренда до конца сезона. Клубы обо всем договорились. В ближайшее время Кокорин присоединится к команде", — заявил Рубашко в комментарии Sport24.

Информацию подтвердила пресс-служба клуба в официальном аккаунте в Twitter.

Александр Кокорин

Кокорин в последний раз выходил на поле в официальном матче в октябре 2018 года. Всего в прошлом сезоне он провел 5 матчей, в которых забил 2 гола.

После матча с "Краснодаром" случилась история, в которой футболист и его друг Павел Мамаев были осуждены по статьям "Хулиганство" и "Побои". На свободу игрок вышел в сентябре 2019 года, но "Зенит" не успел внести футболиста в заявку на чемпионат.

Ранее Кокорин выступал за московское "Динамо" и "Анжи". Всего в его карьере 295 матчей и 84 гола. За сборную России отыграл 47 поединков и забил 12 мячей.

Отношения "Сочи" и "Зенита"

После выхода "Сочи" в РПЛ клуб арендовал несколько футболистов у "Зенита". В составе команды в первой части сезона выступали Эльмир Набиуллин, Миха Мевля, Ибрагим Цаллагов, Иван Новосельцев, Андрей Мостовой, Кристиан Нобоа, Дмитрий Полоз и Антон Заболотный из питерского клуба.

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