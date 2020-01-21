Российский боец UFC Алексей Олейник отреагировал на информацию о том, что его бой вырезали из трансляции на Украине. Бывший харьковчанин переехал в Россию в 2015 году и попал в список лиц, которые
"создают угрозу национальной безопасности Украины".
Перед боем Конора Макгегора и Дональда Серроне Олейник победил Мориса Грина. Вместо этого поединка украинский телеканал показал встречу предварительного карда Мейси Барбер и Роксанн Модаферри.
По словам Олейника, СМИ в Лас-Вегасе пытались вывести его на разговор об Украине. Россиянин отказался давать интервью и заявил, что будет говорить только о спорте.
"Не хочу политику связывать со спортом. Вот сейчас идут отстранения спортсменов из-за того, что они просто россияне. Ты можешь в течение десятка лет быть "чистым" и честным спортсменом, а тебе будут указывать на твой паспорт. Так нельзя! И в этой ситуации то же самое. И в следующий раз просто могут не дать трансляцию", - заявил Олейник.
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