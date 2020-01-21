Олейник прокомментировал решение Украины не показывать его бой в UFC

Российский боец UFC Алексей Олейник отреагировал на информацию о том, что его бой вырезали из трансляции на Украине. Бывший харьковчанин переехал в Россию в 2015 году и попал в список лиц, которые

"создают угрозу национальной безопасности Украины".

Перед боем Конора Макгегора и Дональда Серроне Олейник победил Мориса Грина. Вместо этого поединка украинский телеканал показал встречу предварительного карда Мейси Барбер и Роксанн Модаферри.

"Не хочу политику связывать со спортом"

По словам Олейника, СМИ в Лас-Вегасе пытались вывести его на разговор об Украине. Россиянин отказался давать интервью и заявил, что будет говорить только о спорте.