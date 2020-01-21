Головин помог "Монако" выйти в следующий раунд Кубка Франции

"Монако" в 1/16 финала Кубка Франции победил на выезде команду четвёртого дивизиона "Сен-Пре". Встреча завершилась со счетом 3:1, а свою задачу монегаски выполнили уже к 36-й минуте. Дубль сделал Бальде Кейта, ещё один мяч на счету Виссама Бен Йедера.

Полузащитник Александр Головин провёл на поле 72 минуты. Затем его заменил Тему Бакайоко.

Александр Головин в "Монако"

Головин в этом сезоне отыграл по два матча в Кубке Франции и Кубке лиги, не отметившись результативными действиями.

В чемпионате Франции в его активе 18 матчей, 3 гола и 3 результативные передачи.

Кубок Франции по футболу

В 1/8 финала "Монако" сыграет против "Сент-Этьена". Другие пары выглядят так: