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Головин помог "Монако" выйти в следующий раунд Кубка Франции

Спорт » Командные виды » Футбол

"Монако" в 1/16 финала Кубка Франции победил на выезде команду четвёртого дивизиона "Сен-Пре". Встреча завершилась со счетом 3:1, а свою задачу монегаски выполнили уже к 36-й минуте. Дубль сделал Бальде Кейта, ещё один мяч на счету Виссама Бен Йедера.

Полузащитник Александр Головин провёл на поле 72 минуты. Затем его заменил Тему Бакайоко.

Александр Головин в "Монако"

Головин в этом сезоне отыграл по два матча в Кубке Франции и Кубке лиги, не отметившись результативными действиями. 

В чемпионате Франции в его активе 18 матчей, 3 гола и 3 результативные передачи.

Кубок Франции по футболу

В 1/8 финала "Монако" сыграет против "Сент-Этьена". Другие пары выглядят так:

  • "Лимонест" - "Дижон",
  • "Марсель" - "Страсбур"
  • "Анже" - "Ренн"
  • "По" - "ПСЖ"
  • "Ницца" - "Лион"
  • "Бельфор" - "Монпелье"
  • "Эпиналь" - "Лилль"
футбол фк монако александр головин
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