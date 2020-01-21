Международная Федерация футбольной истории и статистики (IFFHS) составила рейтинг чемпионатов. Возглавляет список английская премьер-лига (АПЛ), которая впервые за девять лет сместила с вершины испанскую Примеру.
Второе место занимает бразильская Серия А, на третье опустился бывший лидер. Также в первой десятке чемпионаты Италии, Колумбии, Португалии, Франции, Голландии, Аргентины и Германии.
Чемпионат России (РПЛ) авторы рейтинга поставили на 26-е место. Выше оказались чемпионаты Парагвая, Шотландии, Бельгии, Эквадора, Туниса, Румынии, Марокко, Хорватии, Греции, Сербии, Мексики, Кипра, Чехии, Австрии и Украины.
Годом ранее РПЛ занимала 17-е место среди мировых чемпионатов.
IFFHS - организация, которая была организована в 1984 году доктором Альфредо Пете в Лейпциге. Несмотря на громкое название, федерация не является официальным органом ведения футбольной истории и статистики.
Рейтинги зачастую критикуются даже немецкой прессой. Так, журнал Spiegel назвал IFFHS "сомнительной конторой, которой управляет безумный фанатик". Новостное агентство DPA не публикует рейтинги IFFHS, так как считает организацию недостоверным источником.
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