Федерация футбольной статистики поставила чемпионат Украины выше РПЛ

Международная Федерация футбольной истории и статистики (IFFHS) составила рейтинг чемпионатов. Возглавляет список английская премьер-лига (АПЛ), которая впервые за девять лет сместила с вершины испанскую Примеру.

Второе место занимает бразильская Серия А, на третье опустился бывший лидер. Также в первой десятке чемпионаты Италии, Колумбии, Португалии, Франции, Голландии, Аргентины и Германии.

Чемпионат России (РПЛ) авторы рейтинга поставили на 26-е место. Выше оказались чемпионаты Парагвая, Шотландии, Бельгии, Эквадора, Туниса, Румынии, Марокко, Хорватии, Греции, Сербии, Мексики, Кипра, Чехии, Австрии и Украины.

Годом ранее РПЛ занимала 17-е место среди мировых чемпионатов.

Международная федерация футбольной истории и статистики (IFFHS)

IFFHS - организация, которая была организована в 1984 году доктором Альфредо Пете в Лейпциге. Несмотря на громкое название, федерация не является официальным органом ведения футбольной истории и статистики.

Рейтинги зачастую критикуются даже немецкой прессой. Так, журнал Spiegel назвал IFFHS "сомнительной конторой, которой управляет безумный фанатик". Новостное агентство DPA не публикует рейтинги IFFHS, так как считает организацию недостоверным источником.