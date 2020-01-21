Шарапова не смогла выйти во второй круг Australian Open

Российская теннисистка Мария Шарапова проиграла хорватке Донне Векич в первом круге Australian Open. Россиянка сделала 4 эйса, 5 двойных ошибок и не смогла реализовать ни одного из четырёх брейк-поинтов. Матч завершился за 1 час 22 минуты в двух сетах - 6:3, 6:4.

Дарья Касаткина проиграла американке Мэдисон Киз - 6:3, 6:1. Также вылетели еще две россиянки - Маргарита Гаспарян (проиграла Марии Саккари из Греции) и Людмила Самсонова (уступила латвийке Елене Остапенко).

Российские теннисистки на Australian Open

Ранее турнир покинули Анна Калинская и Анастасия Потапова. На данный момент во второй круг вышла только Екатерина Александрова.

Сегодня свои матчи первого круга проведут Светлана Кузнецова, Виталия Дьяченко, Анна Блинкова, Вероника Кудерметова и Анастасия Павлюченкова.

Российские теннисисты на Australian Open

У мужчин дела идут лучше. Карен Хачанов обыграл испанца Марио Вилелью - 4:6, 6:4, 7:6, 6:3. Во втором круге он встретится с 78-й ракеткой мира Микаэлем Имером.

Сегодня свои матчи также проведут Евгений Донской, Андрей Рублёв и Даниил Медведев.