Губерниев: биатлонисты и тренеры получили нагоняй от руководства СБР

Комментатор Дмитрий Губерниев рассказал о том, как к неудачам биатлонистов относится руководство СБР. По информации журналиста, у главы союза был конкретный разговор со спортсменами и тренерами.

"Мы только что плодотворно поговорили с президентом СБР Драчевым. Спортсмены и тренеры получили нагоняй от руководителя - это касается и патронов, и инвентаря, и функциональной подготовки", - приводит "Чемпионат" слова Губерниева.

Также комментатор заявил, что на чемпионате мира в Антхольце команда сможет завоевать награды.

"Мы в состоянии быть на чемпионате мира в рабочем состоянии и бороться в каждой гонке за медали. Я почему-то предполагаю, что такое может быть", - заявил Губерниев.

На этапе Кубка мира в Рупольдинге российская команда не завоевала ни одной награды. Шестой этап КМ состоится в словенской Поклюке.