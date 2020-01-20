Комментатор Дмитрий Губерниев рассказал о том, как к неудачам биатлонистов относится руководство СБР. По информации журналиста, у главы союза был конкретный разговор со спортсменами и тренерами.
"Мы только что плодотворно поговорили с президентом СБР Драчевым. Спортсмены и тренеры получили нагоняй от руководителя - это касается и патронов, и инвентаря, и функциональной подготовки", - приводит "Чемпионат" слова Губерниева.
Также комментатор заявил, что на чемпионате мира в Антхольце команда сможет завоевать награды.
"Мы в состоянии быть на чемпионате мира в рабочем состоянии и бороться в каждой гонке за медали. Я почему-то предполагаю, что такое может быть", - заявил Губерниев.
На этапе Кубка мира в Рупольдинге российская команда не завоевала ни одной награды. Шестой этап КМ состоится в словенской Поклюке.
Кажущиеся ужасными условия на второй планете Солнечной системы от Солнца - Венере, оказались не такими уж суровыми.