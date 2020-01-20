Экс-футболист сборной Турции получил срок за попытку госпереворота

Экс-игрок сборной Турции, а также клубов "Фенербахче" и "Бешикташ" Угур Борал признан виновным по делу о причастности к попытке государственного переворота в 2016 году. Суд в Самбуле приговорил футболиста к 2 годам и 1 месяцу тюремного заключения.

Сроки получили и другие фигуранты

Кроме него, сроки получили ещё три футболиста и один футбольный менеджер. Во время заседания все признали свою вину и причастность к организации проповедника Фетхуллаха Гюлена, которого обвиняют в организации госпереворота, сообщает Haber.

Ранее Гюлен, который находится в США, опроверг все обвинения и осудил попытку переворота. Несмотря на это власти Турции признали его организацию террористической.

Угур Борал

Футболист Борал провел 12 матчей в составе сборной Турции. На Евро-2008 Угур вышел на поле в полуфинале против Германии и открыл счёт в этой встрече. Команда тогда уступила со счётом 2:3.