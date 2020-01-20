Дзюба показал, как он и Кокорин расслабляются после тренировок

Футболист "Зенита" Артём Дзюба разместил в Instagram видео, где показал атмосферу на сборах команды. После одной из тренировок нападающий вместе с Александром Кокориным пытаются попасть бутылкой в мусорную корзину. У Дзюбы это получается лучше.



Дзюба и Кокорин играют с бутылкой.

Сборы "Зенита" в Катаре

"Зенит" в эти дни находится на сборах в Катаре. Команда ведёт подготовку к второй части чемпионата России, которая стартует 1 марта.

Во время сборов команда проведет несколько товарищеских матчей: