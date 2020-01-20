Украинского футболиста Сикорского выгнали из клуба за поездку в Россию

Украинский футбольный клуб "Агробизнес" из Хмельницкой области выгнал своего лучшего бомбардира Игоря Сикорского из-за его поездки в Россию. Футболист во время отпуска посетил Зимний дворец в Санкт-Петербурге и опубликовал оттуда фотографию в Instagram.

Снимок вызвал скандал после того, как президент "Агробизнеса" личным решением уволил футболиста. По мнению владельца клуба, таким образом он проявил патриотизм.

"Здесь уже не о чем говорить. Из песни слов не выкинешь. Я за этот поступок уже поплатился. Возможно, не нужно было выкладывать фотографии. Просто съездить и все. Но когда я попал в Зимний дворец, у меня был просто культурный шок. Все, что делал - без задней мысли. Никого не хотел разозлить или еще что-то. Это история нашей страны, понимаете? Это ж не только вашей страны история - это история всего нашего народа. У меня отец русский, половина семьи в России. Что я могу сделать, если у меня отец родился в России? Я же не перерожу его в Украине, правильно?" - заявил Сикорский в интервью Gol.ru.

Также футболист заявил, что теперь сомневается в том, что необходимо играть только на Украине.