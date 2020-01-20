Отбор на чемпионат Европы по биатлону из-за непогоды перенесен в Ижевск

Этап чемпионата России по биатлону перенесен из Рыбинска в Ижевск. Причиной стала непогода. В Ярославской области ночью прошёл ливень, который смыл весь снег, сообщил глава СБР Владимир Драчёв.

Турнир состоится с 22 по 28 января. Запланированы две спринтерские гонки, суперспринты (гонка на 5 км), а также смешанная эстафета. По итогам соревнований по одному месту получат биатлонисты в составе сборной России на чемпионат Европы, сообщает ТАСС.

Чемпионат Европы по биатлону состоится с 26 февраля по 1 марта в эстонском Отепя.