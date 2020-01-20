В Канаде Туктамышевой предложили выступать за другую страну

Российским фигуристкам из-за плотной конкуренции в сборной предложили подумать над сменой спортивного гражданства. Об этом написал канадский журналист Филип Херш. Спортивный комментатор остался недоволен выступлением фигуристок на чемпионате Канады.

"Смотря на выступления девушек на чемпионате Канады, российским фигуристкам стоит начать изучать семейное древо, чтобы узнать, нет ли у них канадских корней. Лиза Туктамышева, займешься?" - написал Херш в Twitter.

Кроме того, канадец заявил, что распределение квот на международных турнирах несправедливо. По его словам, если бы участие в соревнованиях не ограничивалось тремя спортсменками от одной страны, Россия могла бы заявить шесть фигуристок.

На чемпионате Европы по фигурному катанию, который стартует 22 января в Граце, от России выступят Александра Трусова, Анна Щербакова и Алёна Косторная. По мнению Херша, участие в турнире могли бы принять также Алина Загитова, Евгения Медведева и Елизавета Туктамышева.