На Украине вырезали из эфира бой Олейника, переехавшего в Россию

Украинские власти запретили показ боя россиянина Алексея Олейника, который прошел в рамках UFC 246. Бывший украинец победил американца Мориса Грина болевым приёмом во втором раунде.

Вместо боя Олейника на канале Setanta Sports показали запись поединка предварительного карда между Мейси Барбер и Роксанн Модаферри. Остальные бои вечера, в том числе главное событие между Конором Макгрегором и Дональдом Серроне, были показаны в полном объёме.

На телеканале отказались комментировать ситуацию и перенаправили вопрос к правительству Украины.

Алексей Олейник

Олейник более 30 лет прожил на Украине. Он является уроженцем Харькова. Принимал активное участие в деятельности организации "Оплот". После Евромайдана в 2014 году переехал в Россию, где получил гражданство.

На Украине Олейник включен в список людей, "создающих угрозу национальной безопасности".

В смешанных единоборствах провел 72 поединка, в которых одержал 58 побед, 13 раз проиграл и свел один бой к ничьей. Олейник получил прозвище "удав"9. Он известен удушающим приёмом под названием "Иезекииль", которым владеют крайне малое количество бойцов.