"Зенит" и ЦСКА проведут матч в Испании

"Зенит" проведет матч с ЦСКА на сборах в Испании. Игра состоится 9 февраля в Бенидроме. Встреча российских команд начнется в 16.00 по московскому времени, сообщает пресс-служба питерского клуба.

История противостояния "Зенита" и ЦСКА

В советское время "Зенит" и ЦСКА провели 87 матчей. 42 победы одержали армейцы, 16 раз выиграли питерцы. Еще в 29 поединка была зафиксирована ничья.

В российской истории команды провели 65 игр. Результаты противостояния практически равные - 25 побед столичной команды, 23 победы "Зенита", 17 ничьих.