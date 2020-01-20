Российский лыжник Александр Большунов выиграл два старта на этапе Кубка мира в Нове-Место. Он финишировал первым в 15-километровой индивидуальной гонке и 15-километровом преследовании.
Победы позволили Большунову остаться лидером общего зачёта Кубка мира. Россиянин даже увеличил отрыв от норвежца Йоханнеса Клебо. Теперь разрыв между соперниками составляет более 150 очков. Третьим идёт ещё один российский лыжник Сергей Устюгов.
У женщин более выраженный лидер - норвежка Тереза Йохауг выиграла две гонки в Нове-Место и ещё больше оторвалась от преследовательниц. Россиянка Наталья Непряева дважды финишировала второй, а в общем зачёте она третья.
Кажущиеся ужасными условия на второй планете Солнечной системы от Солнца - Венере, оказались не такими уж суровыми.