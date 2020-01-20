Большунов остаётся лидером общего зачёта Кубка мира по лыжным гонкам

Российский лыжник Александр Большунов выиграл два старта на этапе Кубка мира в Нове-Место. Он финишировал первым в 15-километровой индивидуальной гонке и 15-километровом преследовании.

Победы позволили Большунову остаться лидером общего зачёта Кубка мира. Россиянин даже увеличил отрыв от норвежца Йоханнеса Клебо. Теперь разрыв между соперниками составляет более 150 очков. Третьим идёт ещё один российский лыжник Сергей Устюгов.

Общий зачёт Кубка мира по лыжным гонкам (мужчины)

Александр Большунов (Россия) - 1281 очко Йоханнес Клебо (Норвегия) - 1122 Сергей Устюгов (Россия) - 845 Иво Нисканен (Финляндия) - 718 Шюр Рюте (Норвегия) - 691 Симен Крюгер (Норвегия) - 531 Пол Голберг (Норвегия) - 502 Эмиль Иверсен (Норвегия) - 495 Андрей Мельниченко (Россия) - 420 Ханс Халан (Норвегия) - 407

У женщин более выраженный лидер - норвежка Тереза Йохауг выиграла две гонки в Нове-Место и ещё больше оторвалась от преследовательниц. Россиянка Наталья Непряева дважды финишировала второй, а в общем зачёте она третья.

Общий зачёт Кубка мира по лыжным гонкам (женщины)