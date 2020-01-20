РФС может отклонить предложение о расширении РПЛ до 18 клубов

Генеральный секретарь РФС Александр Алаев высказал мнение союза о предложении РПЛ о расширении чемпионата до 18 клубов. В организации решение общего собрания РПЛ восприняли неоднозначно.

Ранее за расширение лиги выступило большинство участников - 14 клубов были за реформу. Против проголосовали только "Спартак" и "Зенит". Реформу предлагается внедрить уже с сезона-2020/21.

По словам генсека РФС, обычное арифметическое увеличение числа участников не поможет РПЛ. Вместе с тем, команды проводят мало матчей по сравнению с европейскими клубами, но Алаев считает, что реформу необходимо проводить обдуманно.

"Я не уверен, что простое арифметическое увеличение команд и, соответственно, игр в РПЛ решит эти проблемы. Необходимо проанализировать и рассмотреть изменение всей пирамиды, и только после этого принимать решение о расширении РПЛ. А сейчас речь, как вы заметили, идет уже о сезоне-2020/21", - приводит "РИА Новости" слова Алаева.

Также Алаев высказал мнение о том, что на данный момент нет экономических оснований для расширения лиги.