Певец и композитор Юрий Лоза подверг критике комментатора Дмитрия Губерниева. По мнению артиста, у журналиста излишнее чувство оптимизма во время работы на биатлонных соревнованиях.
В частности, Лозе не понравилось то, как Губерниев комментировал мужскую эстафету на этапе Кубка мира в Рупольдинге. Россияне финишировали четвертыми, уступив командам Франции, Норвегии и Австрии.
"Если бы проводился конкурс на звание "Мистер оптимизм", его бы точно выиграл спортивный комментатор Дмитрий Губерниев. Вчера он комментировал биатлон и сказал: "Наш парень последнее время показывал плохие секунды в индивидуальных гонках, но сегодня эстафета, и мы вправе ждать от него блестящих результатов". Вот скажите мне, в чём логика? С какой стати спортсмен, который в конце любой дистанции сдувается и переходит с бега на шаг, да к тому же неважно стреляет, вдруг в эстафете порвёт всех, как Тузик варежку?" — написал Лоза в Facebook.
Также Лоза заявил, что не понимает, чем отличается индивидуальная гонка от эстафетного этапа. По его мнению, Губерниеву необходимо уменьшить долю восторга в своих комментариях.
"И вообще, чем отличается эстафетный этап от индивидуального? Может, для командной гонки нашему парню выдадут лыжи-самобеги или установят самозакрывающиеся мишени? Каких таких блестящих результатов ждёт Губерниев, если у нашего парня умения и сил не прибавилось, а мастеровитые соперники всё так же рвутся к победе? Дима, мне кажется, пора уже кончать с безудержным восторгом и называть вещи своими именами!" — подытожил Лоза.
Кажущиеся ужасными условия на второй планете Солнечной системы от Солнца - Венере, оказались не такими уж суровыми.