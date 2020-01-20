Американская теннисистка Кори Гауфф в первом круге Australian Open обыграла шестикратную победительницу турниров Большого Шлема Винус Уильямс. Встреча завершилась за 1 час 38 минут в двух сетах - 7:6, 6:3.
15-летняя Гауфф сделала один эйс, совершив четыре двойные ошибки и реализовав два брейк-поинта из шести. В следующем раунде американка сыграет против румынки Сораны Кырсти.
15-летняя американка занимает 68-е место в рейтинге WTA. На её счету один титул в одиночном разряде - победа на турнире в Линце в октябре 2019 года.
Лучший результат Гауфф на турнирах Большого шлема - 4-й раунд "Уимблдона". Именно тогда теннисистка заявила о себе на весь мир. В первом раунде она выбила Винус Уильямс.
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