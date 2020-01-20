"Барселона" выиграла первый матч Сетьена, Месси снова установил рекорд

"Барселона" победила "Гранаду" в первом матче под руководством тренера Кике Сетьена. Каталонцы обыграли соперника со счетом 1:0. Единственный гол в этой встрече на счету форварда Лионеля Месси.

Очередной рекорд Месси

Аргентинец установил очередной рекорд в испанском футболе. Месси забивает в высшем дивизионе чемпионата 16-й год подряд. Ранее в Примере не было таких футболистов.

Если говорить о топ-5 лигах Европы, то лучшие показатели у Криштиану Роналду (18 лет подряд), Джампаоло Паццини (17) и Джимми Бриана (17).

Чемпионат Испании по футболу

"Барселона" возглавляет турнирную таблицу чемпионата Испании по футболу, набрав 43 очка. Такой же результат у "Реала".

На третьем-четвёртом местах идут "Атлетико" и "Севилья", в активе которых по 35 очков.