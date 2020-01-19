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Серроне выписали из больницы после боя с Макгрегором

Спорт » Одиночные виды » Единоборства

Американский боец смешанного стиля Дональд Серроне был выписан из больницы, куда он попал после боя с ирландцем Конором Макгрегором. Об этом сообщил журналист Бретт Окамото. По его словам, Серроне находится в нормально состоянии и сейчас отдыхает после боя вместе с семьей.

Напомним, "Правда.Ру" рассказывала о том, что Дональд Серроне не примет участие в пресс-конференции после боя с Конором Макгрегором, поскольку его госпитализировали.

Также "Правда.Ру" оповещала читателей о победе Конора Макгрегора на турнире UFC 246 в Лас-Вегасе. Ирландцу удалось отправить Дональда Серроне в нокаут за 40 секунд.

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