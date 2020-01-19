Макгрегор раскрыл главное достижение боя с Серроне. И это не нокаут

Ирландский боец смешанных единоборств Конор Макгрегор рассказал о своем главном достижении в бою с американцем Дональдом Серроне. Боец пообщался с журналистами на пресс-конференции после боя. Напомним, "Правда.Ру" рассказывала о том, почему на пресс-конференцию не попал оппонент Макгрегора, Серроне был госпитализирован сразу после боя.

"Все теперь будут говорить, что у меня есть не только левая рука, но и левое плечо. Эксперты, которые разбирают мой бой. Это довольно неуважительно по отношению ко мне - думать, что у меня есть только левая рука. Это был хороший удар. Я знаю, что застал его врасплох. Я использовал такой прием", - пояснил Макгрегор.

Эксперты уже подсчитали, что Макгрегор успел нанести Серроне 17 ударов перед тем как рефери остановил бой. Несколько ударов ирландец нанес плечом прямо по лицу американца из-за чего на нем появились гематомы. Макгрегор закончил бой мощным хай-киком, который отправил Серроне в нокаут.