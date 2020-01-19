"Погнали, чемпион": Мейвезер согласился на реванш с Макгрегором

Экс-чемпион в пяти весовых категориях Флойд Мейвезер заявил, что проведет реванш с ирландским бойцом смешанных единоборств Конором Макгрегором. Ранее бой между Мейвезеров и Макгрегором комментировал глава UFC Дана Уайт. По его словам, такие обсуждения велись между представителями бойцов.

Также Уайт напомнил, что сейчас идет подготовка к реваншу Конора Макгрегора с российским бойцом Хабибом Нурмагомедовым.