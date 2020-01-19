В воскресенье, 19 января на пятом этапе Кубка мира по биатлону в Рупольдинге состоятся гонки преследования. Женщины выйдут на старт в 14.15, мужчины - в 16.30 по московскому времени.
В женской гонке участие примут Лариса Куклина, Екатерина Юрлова, Кристина Резцова и Ирина Старых. Россиянки выйдут на старт с солидны отставанием, но при хорошей стрельбе есть шанс на попадание в десятку и даже на подиум.
У мужчин шансы на подиум повыше. В гонке примут участие Александр Логинов, Матвей Елисеев, Евгений Гараничев и Эдуард Латыпов. Правда, с учётом великолепной формы Мартена Фуркада, на победу рассчитывать не могут не только россияне, но и все остальные биатлонисты.
В общем зачёте лидируют Мартен Фуркад и Тириль Экхофф, которые выиграли спринты в Рупольдинге. Соответственно, они уйдут первыми в сегодняшней гонке.
Лучший из россиян в общем зачёте - Александр Логинов - занимает пятое место. У женщин 15-е место занимает Светлана Миронова, которая в сегодняшнюю гонку не пробилась.
Шестой этап Кубка мира пройдёт с 23 по 26 января в словенской Поклюке. Там запланированы индивидуальные гонки, одиночная смешанная и смешанная эстафеты, а также масс-старты.
После этапа биатлонисты отправятся готовиться к чемпионату мира в Антхольц-Антерсельве (Италия). Турнир пройдёт с 13 по 23 февраля.
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