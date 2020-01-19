На пятом этапе Кубка мира по биатлону стартуют гонки преследования

В воскресенье, 19 января на пятом этапе Кубка мира по биатлону в Рупольдинге состоятся гонки преследования. Женщины выйдут на старт в 14.15, мужчины - в 16.30 по московскому времени.

Старт-лист гонок преследования на этапе в Рупольдинге

В женской гонке участие примут Лариса Куклина, Екатерина Юрлова, Кристина Резцова и Ирина Старых. Россиянки выйдут на старт с солидны отставанием, но при хорошей стрельбе есть шанс на попадание в десятку и даже на подиум.

1. Тириль Экхофф (Норвегия)

2. Ханна Оберг (Швеция) +0.30

3. Доротея Вирер (Италия) +0.37

36. Лариса Куклина (Россия) +1.36

37. Екатерина Юрлова (Россия) +1.37

42. Кристина Резцова (Россия) +2.00

60. Ирина Старых (Россия) +2.27

У мужчин шансы на подиум повыше. В гонке примут участие Александр Логинов, Матвей Елисеев, Евгений Гараничев и Эдуард Латыпов. Правда, с учётом великолепной формы Мартена Фуркада, на победу рассчитывать не могут не только россияне, но и все остальные биатлонисты.

1. Мартен Фуркад (Франция)

2. Кинтен Фийон Майе (Франция) +0.03

3. Бенедикт Доль (Германия) +0.12

11. Александр Логинов (Россия) +0.44

17. Матвей Елисеев (Россия) +0.51

53. Евгений Гараничев (Россия) +1.52

55. Эдуард Латыпов (Россия) +1.59

Общий зачёт Кубка мира по биатлону

В общем зачёте лидируют Мартен Фуркад и Тириль Экхофф, которые выиграли спринты в Рупольдинге. Соответственно, они уйдут первыми в сегодняшней гонке.

Лучший из россиян в общем зачёте - Александр Логинов - занимает пятое место. У женщин 15-е место занимает Светлана Миронова, которая в сегодняшнюю гонку не пробилась.

Расписание Кубка мира по биатлону

Шестой этап Кубка мира пройдёт с 23 по 26 января в словенской Поклюке. Там запланированы индивидуальные гонки, одиночная смешанная и смешанная эстафеты, а также масс-старты.

После этапа биатлонисты отправятся готовиться к чемпионату мира в Антхольц-Антерсельве (Италия). Турнир пройдёт с 13 по 23 февраля.