Ирландский боец смешанных единоборств Конор Макгрегор за 40 секунд победил американца Дональда Серроне. Бой состоялся в Лас-Вегасе в рамках UFC 246. Соперник бывшего чемпиона организации не успел навязать свою борьбу Конору.
Конор Макгрегор одержал первую победу с ноября 2016 года. Тогда он отправил в нокаут Эдди Альвареса и завоевал пояс в лёгком весе.
Ещё раз Макгрегор выходил в октагон в октябре 2018 года. В четвёртом раунде удушающим приёмом его победил Хабиб Нурмагомедов. По признанию самого ирландца, он плохо подготовился к поединку.
Ранее глава UFC Дана Уайт заявил, что ирландец может претендовать на реванш с Хабибом Нурмагомедовым, если победит Серроне. По мнению президента промоушена, этот поединок стал бы лучшим за всю историю смешанных единоборств.
Вместе с тем, у Хабиба есть возможность отказаться от поединка. Нурмагомедов выступает в лёгком весе, а бой Макгрегора и Серроне прошел в полусреднем.
"Я вернулся. Это отличное чувство. Что дальше? Мне нравится в полусреднем весе, я себя отлично чувствую в этой категории, но это не значит, что я не смогу снова спуститься в лёгкую весовую категорию", - заявил Макгрегор после боя.
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