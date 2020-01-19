Опубликовано видео боя Макгрегор - Серроне

Ирландский боец смешанных единоборств Конор Макгрегор за 40 секунд победил американца Дональда Серроне. Бой состоялся в Лас-Вегасе в рамках UFC 246. Соперник бывшего чемпиона организации не успел навязать свою борьбу Конору.



Бой Конора Макгрегора и Дональда Серроне.

Первая победа Макгрегора за 3 года

Конор Макгрегор одержал первую победу с ноября 2016 года. Тогда он отправил в нокаут Эдди Альвареса и завоевал пояс в лёгком весе.

Ещё раз Макгрегор выходил в октагон в октябре 2018 года. В четвёртом раунде удушающим приёмом его победил Хабиб Нурмагомедов. По признанию самого ирландца, он плохо подготовился к поединку.

Дальше - реванш Макгрегора и Хабиба?

Ранее глава UFC Дана Уайт заявил, что ирландец может претендовать на реванш с Хабибом Нурмагомедовым, если победит Серроне. По мнению президента промоушена, этот поединок стал бы лучшим за всю историю смешанных единоборств.

Вместе с тем, у Хабиба есть возможность отказаться от поединка. Нурмагомедов выступает в лёгком весе, а бой Макгрегора и Серроне прошел в полусреднем.